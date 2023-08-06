تحذير للمتقدمين لوظيفة معلم فصل بشأن الاختبارات الإلكترونية

وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيرا للمتقدمين لوظيفة معلم فصل والذي يجري لهم الاختبارات الإلكترونية لهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

تحذير للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

وجاء تحذير التنظيم والإدارة كالتالي: "لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعد الاختبارات الإلكترونية، كما أنه لا يوجد أيام لمن يتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة".

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم المتقدمين لمسابقة شغل وظائف ٣٠ ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر أعمال التقييم في الفترة من ١ أغسطس إلى ٢١ أكتوبر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

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وبدأت اليوم الأحد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين من أبناء محافظة القليوبية وتستمر حتى الخميس الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٣.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري. وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

ويجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

محاور الاختبارات الالكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.