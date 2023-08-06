تقديم خدمات طبية لـ290 مواطنا خلال قافلة سكانية بالبحيرة (صور)

قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومؤسسة راعي مصر بتنظيم قافلة سكانية بقرية ادفينا وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 290 حالة بمختلف التخصصات (عظام - باطنة - رمد - جلدية- أسنان - تحاليل - نساء - عمل نظارات)

كما تم توفير سيارة أسطوانات غاز وسلع تموينية مدعمة وإصلاح وصيانة عدد من كشافات القرية بالإضافة الى استكتاب 15 دارس محو أمية.

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ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



وفي إطار منفصل، تواصل مديرية صحة بالبحيرة فاعليات مبادرة " 100 يوم صحة" والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط اقبال متزايد من المواطنين المترددين للإستفادة بخدمات الحملة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة

وأشار الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 209 ألف و862 مواطن منذ بدء الحملة وحتى الآن.

قافلة سكانية بقرية ادفينا بالبحيرة، فيتو

قافلة سكانية بقرية ادفينا بالبحيرة، فيتو

حيث قدمت الحملة خدماتها في صحة المرأة لعدد 11529 منتفعة زيارة أولى و66382 زيارة دورية، وفى السمعيات لعدد 9500 والأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى لعدد 46093 والأورام السرطانية لعدد 69125 وصحة الام والجنين لعدد 7233.

كما صرح وكيل الوزارة بأن صحة البحيرة ما زالت تواصل تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومي فى شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.

قافلة سكانية بقرية ادفينا بالبحيرة، فيتو

قافلة سكانية بقرية ادفينا بالبحيرة، فيتو

من الجدير بالذكر أن الحملة تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين، وبدأت فعالياتها فى 25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023 م

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).