الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

نائبة محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

نائب محافظ البحيرة،
نائب محافظ البحيرة، فيتو

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) الدور الثاني للعام الدراسى 2022- 2023 بنسبة نجاح 95.25 ٪ عن الدورين الأول والثاني.

كما قامت نائب محافظ البحيرة بإعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 92 ٪ وكذا اعتماد نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع وكذا الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100 ٪.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121487 طالب وطالبة كما بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا منهم لامتحانات الدور الثانى 30536 طالب وطالبة.

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جدير بالذكر أنه أدي طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع الإمتحانات من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو الماضي، وامتحانات الدور الثانى للصف الثالث الإعدادي العام من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو الماضي.

وفي إطار منفصل، شهد يوسف الديب  وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة احتفالية تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين والفائزين فى مسابقتى كانجارو الدولية للرياضيات وهيبو الدولية للغة الإنجليزية وذلك بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنمية المهارات والقدرات الإبداعية للطلاب وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم لإعداد جيل قادر مواكبة كافة التحديات والتطورات الجارية ومواصلة مسيرة العلم والمعرفة والنهوض بمصرنا الحبيبة ضمن خطة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030. 

وحصل تعليم البحيرة فى بالمسابقة الدولية على 3 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية بالإضافة الى 63 شهادة تفوق و174 شهادة مشاركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة كنجارو الدولية للرياضيات من أكبر المسابقات التي تقام على مستوى العالم وهى مسابقة دولية تستهدف الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي وتهتم بالتركيز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات التطبيقية وتهدف إلى المساعدة للتحول من النظريات إلى التطبيق وتهتم أيضًا بوضع مسائل تتطلب تنمية مهارات الإبداع والتحليل النقدى وحل المشكلات وتمكين الطلاب من التعامل مع المسائل الرياضية من زوايا مختلفة.

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