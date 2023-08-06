الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

بيطري البحيرة: تحصين 378 ألفا و158 رأس ماشية حتى الآن (صور)

تحصين الماشية بمحافظة
تحصين الماشية بمحافظة البحيرة، فيتو

قامت  مديرية  الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين مدير المديرية  خلال الأسبوع المنتهى فى 3/8/2023  بتحصين عدد 378 ألفا و158 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة ، ضمن الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 15/7/2023.

تحصين الماشية بمحافظة البحيرة، فيتو 
تحصين الماشية بمحافظة البحيرة، فيتو 


كما يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها  والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن أمام المواطن المصري البسيط.

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حيث تم إصدار عدد(245) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وبلغ إجمالي عدد مذبوحات الحيوانات 875 رأس، كما بلغت مذبوحات الدواجن 343309.

كما تم عمل 8 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 19 قضية، وإجمالي المضبوطات  105 كجم لحوم غير صالحة.

تحصين الماشية بمحافظة البحيرة، فيتو 
تحصين الماشية بمحافظة البحيرة، فيتو 
تحصين الماشية بمحافظة البحيرة، فيتو 

وقامت إدارة الرعاية التناسلية بإجراء الفحص التناسلي لعدد 1220 راس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 330 رأس ماشية.

كما تم علاج عدد 890 رأس 605ماشية ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة  605  رأس ماشية وأغنام.

وقامت وحدة المعامل بعمل 6 إختبارات حساسية للألبان، وعدد 2 إختبارات تحديد نسبة العد الفطرى فى اللبن، وأيضا تم عمل 22 ندوة إرشادية تضمنت 53 موضوع مختلف، بالإضافة إلى عدد 316 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم التلقيح الاصطناعي لعدد 600 رأس ماشية ويأتي إطار المشروع القومي لتحسين السلالات المصرية.

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