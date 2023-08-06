الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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يحدث في محمد كريم القومية بالإسكندرية!

هذه صرخة مؤجلة أو قل مكتومة منذ أسابيع لانشغال وزارة التربية والتعليم بامتحانات الثانوية العامة.. وقائع ارتباك كبير في امتحانات الطلبة عجيبة وغريبة.. لا نريد القول إنها تلاعب حتي يتم التحقيق بها والبت فيها خصوصا أن الأوراق موجودة ومواطن التعديل والتبديل في الأرقام موجودة. مطالب أولياء الأمور لم تتوقف ولم يتراجع واحد منهم عن ذلك!


السطور السابقة مشهد واحد محير داخل مدرسة محمد كريم القومية بالإسكندرية.. المشاهد الأخري عديدة لا تقل حيرة عن السابق.. مسئولة جديدة يتم تعيينها بقرار إداري داخلي لا وزاري ولا محلي من المحافظ.. مشكلات عديدة تمت بين المسئولة وعدد آخر من أعضاء مجلس الإدارة والأدهش: مشاكل عديدة وتلاسن ومعارك كلامية وشكاوي واتهامات مع عدد كبير من أولياء الأمور بلغ 82 ولي أمر؟! 

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كل هؤلاء لهم مشاكل وخلافات واتهامات بالتجريح والإهانة وخدش الاعتبار دون تحقيق حقيقي؟! كل هذه المشكلات التي اقتربت من حرب أهلية تعليمية دون وقفة جادة تضبط الأمور إلي نصابها وتضع النقاط فوق الحروف؟! متي يتدخل المسئول إذن إذا لم يتدخل لتيار أهلي غاضب في مؤسسته؟! هل هو العناد؟! لا يكون العناد إلا في العزب الخاصة ولا يكون في الشأن العام ومصالح الناس!

 

السجائر والعفاريت!

العقل وتفسيرات القرآن علي يوتيوب!


هذه الصرخات نوجهها إلي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وإلي اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، وإلي كافة الجهات الرقابية ذات الصلة وسيبقي الملف مفتوحا وحتي إشعار آخر يقر الحق وينصف المظلومين ويضع إعتبارات الإدارة الرشيدة لمثل هذه المؤسسات التعليمية في اطارها الصحيح!

الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى المؤسسات التعليمية امتحانات الثانوي امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مدرسة محمد كريم القومية بالإسكندرية اللواء محمود الشريف محافظ الاسكندريه

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