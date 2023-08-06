مدير أوقاف الأقصر يعلن حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية خلال يوليو

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بمديرية أوقاف الأقصرخلال شهر يوليو، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وتم في القطاع الديني، اعتماد انعقاد الأسبوع الثقافي السابع والثامن والتاسع عشر بأوقاف الأقصر، وعقد 12 ندوة خلال فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والثامن والتاسع عشر بالمديرية، وعقد 116 درس من الدروس المنهجية، وعقد 2264 جلسة بمساجد البرنامج التثقيفي للطفل، وعقد عدد 6 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافه، وعقد 116 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، واعتماد 6 مكتبات عامة للمشاركة فى اللقاءات الدعوية، وعقد 20 مجلس من مجالس الإقراء بالمديرية، وعقد فعاليات القافلة الدعوية بمساجد إدارة أوقاف اسنا.

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كما تم انعقاد احتفال المديرية بالعام الهجرى الجديد لعام 1445 هـ، واعتماد انعقاد الأسبوع القرآني الأول بأوقاف الأقصر، وعقد عدد 4 ندوات خلال فعاليات الأسبوع القرآني الأول بالمديرية، وعقد عدد 40 ندوه بالمساجد الكبرى بالمديرية احتفالا بالعام الهجرى الجديد 1445هـ ، وعقد عدد 3 ندوات موسعه بالمساجد تزامنا مع فعاليات الأسبوع القراني الأول بالمديرية، وعقد عدد 1 امسيه قرانيه تزامنا مع فعاليات الاسبوع القرانى الاول بالمديريه، وعقد ندوه بالمساجد الكبرى بالمديريه احتفالا بمناسبة يوم عاشوراء 1445 هـ، وعقد عدد 4 ندوات بالمساجد الكبرى بالمديريه بعنوان البركه في الرزق.

كما تم في ما يخص المتابعة والتقويم، اصدار 44 أخطارا عقاب لبعض العاملين بالمديريه، وعقد عدد 11 اجتماع مع السادة العاملين بمساجد المديرية، بجولة تفقدية لمتابعة العمل بمساجد إدارة إسنا، وفي رعاية العاملين والتقييم، تم إصدار 18 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية.

وفي القطاع الهندسي ونسب التنفيذ بالعمليات الجارية، تنفيذ مسجد ابو سلام بارمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 60 %ومازال العمل فيه جاريا، تنفيذ مسجد الايمان بالغريرة بقرية اصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة انجاز بلغت 85% ومازال العمل فيه جاريا، تنفيذ مسجد الخن ببندر إسنا بمركز ومدينة اسنا بنسبه انجاز بلغت 70%ومازال العمل فيه جاريا، وتنفيذ مسجد العطاطوه بالرياينه بارمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 95% ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد النور الاسلامى بالمريس بمركز ومدينة الطود بنسبة انجاز بلغت 70% ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد نجع العرب بالزنيقه باصفون بمركز ومدينة اسنا بنسبة انجاز بلغت 40%ومازال العمل فيه جاريا.

ومسجد الجوايده بمركز ومدينة اسنا بنسبه انجاز بلغت 50%ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد العمرى البحرى باللاقالته بمركز ومدينة القرنه بنسبه انجاز بلغت 85%ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد الفتح الاسلامى بالمريس بالطود بنسبه انجاز بلغت 55%ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد الحاجه بخيته باسنا بنسبه انجاز بلغت 85 % ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد الامام الحسين بالطوايع باسنا بنسبه انجاز بلغت 65%ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد الشيخ عبدالدايم بالرزيقات قبلى بارمنت بنسبة انجاز بلغت 55% وما زال العمل فيه جاريا، ومسجد الشيخ احود بكيمان المطاعنه باصفون باسنا بنسبة انجاز بلغت 30% وما زال العمل فيه جاريا، ومسجد الرحمن ـ الباديه بالمساويه بالنمسا باسنا بنسبة انجاز بلغت 5% وما زال العمل فيه جاريا، ومسجد الرحمن ـ أبو ريفو ـ بالبياضية بنسبة انجاز بلغت 30% وما زال العمل فيه جاريا، ومسجد الفاروق عمر بالصعايده بالزينية بنسبة انجاز بلغت 40% وما زال العمل فيه جاريا، ومسجد العمرى بارمنت الحيط بارمنت بنسبة انجاز بلغت 80% وما زال العمل فيه جاريا، والمبنى الادارى لادارة اصفون باصفون باسنا بنسبة انجاز بلغت 1% وما زال العمل فيه جاريا.

وفي ما يتعلق بملف افتتاحات المساجد، تم افتتاح مسجد نور الدين بقرنة مرعى بالقرنه فى جمعة 7/7/2023، وافتتاح مسجد الفاروق بنجع الرزقه بالبعيرات بالقرنه فى نفس الجمعة،وتم فرش مسجد العتيق بكورنيش النيل باسنا بسجاد المحراب الجديد بمساحة 340 متر، تم اصدار 1 قرار ضم دعوى،وتسليم العمل لعدد 30 مقيم شعائر متطوع بالمديرية، وجاري تدريب 5 ائمه فى دورة تدريبية بعنوان لغة القرآن، وتم توزيع الزى والعمامة الأزهرية لعدد 250‪ عمامة أزهرية إلى الأئمة بالمديرية.

وفي ملف البر والخيرات وخدمة المجتمع، تم اهداء محافظة الاقصر ممثله فى مديريز التضامن الاجتماعى 2 طن لحوم من مشروع أضاحي الأوقاف لتوزيعها على المستحقين من الأسر الاولى الرعاية.