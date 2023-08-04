السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

مقتل شاب في مشاجرة بالشرقية

مقتل شاب في مشاجرة
مقتل شاب في مشاجرة بالشرقية، فيتو

لفظ  شاب في العقد الثاني من العمر أنفاسه الأخيرة على يد آخر، بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة أبوكبير محافظة الشرقية وجرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 11 شخصا بينهم 4 سيدات في مشاجرة في الشرقية

إخطار مديرية الأمن

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبوكبير بنشوب مشاجرة بين شخصين بدائرة المركز ومقتل شاب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب يدعى“عمر.ال.م”17 عاما، مقيم بندر ابوكبير وذلك بسبب خلافات مع شاب آخر.

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وتمكنت القوات من ضبط المتهم وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفي أبو كبير المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات

البلطجة في القانون المصري

وقال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي: إن البلطجة في القانون المصري هي الأفعال التي من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.

وأضاف الجيزاوي أنه بالنسبة للعقوبة، فقد نصت المادة 375 مكرر ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

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