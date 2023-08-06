شوشة يتفقد تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش البحري في حي الريسة بالعريش، في حضور اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش واحمد يونس مدير الإدارة الهندسية في مجلس المدينة.



وأكد المحافظ علي ان التقسيم يقع في حي الريسة علي مسافة قريبة من توسعات ميناء العريش، حيث قامت المحافظة بتنفيذ التقسيم لصالح المواطنين في توسعات الميناء من أصحاب المرحلة الأولى والثانية والثالثه، حيث بدأ بعض المواطنين في البناء بهذا التقسيم عن طريق الرخصة القديمة، لافتا الي اعفاء المواطنين من رسوم الرخصة الجديدة للبناء والتي تصل الي 60 ألف جنيه في التقسيم او بالبناء علي اراضي يمتلكونها.

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أضاف المحافظ أن التقسيم يضمم 133 قطعة كمرحلة أولي، وأن 5 مواطنين بدأو فعلا في البناء في التقسيم بالرخصة القديمة بعد استلام 30 مواطنًا لقطع أراضي في التقسيم بعد قيام مجلس المدينة بتمهيد الأرض وتسوية المكان.



وجه المحافظ مجلس مدينة العريش بتوصيل كافة المرافق للتقسيم الجديد بالمجان، بجانب تذليل كافة العقبات أمام المواطنين حتي الانتهاء من البناء، لافتًا الي توفير مواد البناء بأسعار مناسبة ومخفضة بعد التنسيق مع تجار مواد البناء في مدينة العريش، تيسيرًا علي المواطنين.



أعلن المحافظ عن أن الاسبقية الأولى فى مسابقة التعيينات في ميناء العريش البحري لسكان حي الميناء وتم وضع عضو من التنظيم والإدارة بالمحافظة فى لجنة فحص الأوراق للتأكيد على هذا الموضوع، لافتا الي أن الاولوية الثانية في التعيينات لكل أبناء المحافظة.



بدورهم وجه أهالي حي توسعات ميناء العريش الشكر للقيادة السياسية والمحافظ على الاهتمام بتلبية مطالبهم والاستماع للشكاوى الخاصة بهم والعمل علي حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.