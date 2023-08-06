الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يتفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بتكلفة 40 مليون جنيه

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، أحد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال محافظ قنا إن المجمع الحرفي يقع علي مساحة ٦٣٠ مترا، وبتكلفة إجمالية تبلغ ٤٠ مليون جنيه، حيث سيضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف،

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وأضاف الداودي أنه وجه بسرعة طرح الورش للمواطنين، تمهيدا لتشغيل المجمع، حيث أن المحافظة تتبنى خطة طموحة نحو التوسع في إقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات.‬

كما تفقد محافظ قنا ومرافقوه الدور الثاني من المبنى والذي سيجري تشغيله في تنمية مهنة الحياكة وبعض المهن الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.

يُذكر أن هيئة تنمية الصعيد، أرسلت وفدا قام بزيارة المجمع خلال شهر يناير الماضي، وعقد جلسات تشاور مجتمعي مع المواطنين، للتعرف علي الحرف والمعدات والأجهزة المناسبة لتشغيل المجمع الصناعي الحرفي، وذلك طبقا لحرف ومِهن المواطنين المخطط عملهم بالمجمع، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ‪.

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