الخديوي، قصة السلطة الثانية في الخلافة التي منحها السلطان العثماني لولاة مصر

في مثل هذا اليوم من عام 1879 صدر فرمان 7 أغسطس، الخاص بالحد من الصلاحيات الممنوحة لخديوي مصر، بعد أقل من أسبوعين من عزل الخديوي إسماعيل وتنصيب الخديوي توفيق.

تاريخ وصلاحيات لقب خديوي مصر

خديوي أو خديو هو لقب اختص به ولاة مصر العثمانية دون غيرهم من ولاة الدولة العثمانية منذ عام 1866 وحتى إعلان السلطنة المصرية في أعقاب فرض الحماية البريطانية على مصر عام 1914.

ويعد منصب الخديوي أرفع مناصب الحكومة المصرية في مصر العثمانية، وكان يخاطب صاحب هذا المنصب بلقب الصدارة العظمى «فخامتلو».



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مكانة الصدر الأعظم في الدولة العثمانية

والصدارة العظمى، أو الصدر الأعظم بالعثمانية، هو أعلى منصب تحت السلطان، وكان يملك سلطة مطلقة في تسيير مجريات الأمور خلف السلطان، كما أنه حمل ختم السلطنة، وسلطة تعيينه وعزله كانت حق للسلطان فقط.

وكانت تنعقد جلسات الوزراء في الدولة العثمانية بأمره للإطلاع على شئون الدولة، ويعد أول من لقب بالصدر الأعظم الوزير خليل باشا شندرلي الكبير، وزير السلطان مراد الأول.

كان الغرض من هذا اللقب الجديد هو تمييز حامل الختم السلطاني عن الوزراء الآخرين، ثم تطور اللقب الجديد «صدر أعظم» ليحل محل اللقب القديم «وزير أعظم» تدريجيا وإن كانا لهما نفس المعنى والرتبة.

وتاريخيا، يحسب للسلطان محمد الثاني، أنه من هيأ لمنصب الصدر الأعظم المكانة السامية التي تجعل حامله أهم رجل في الدولة العثمانية بعد السلطان، وتكشف ذلك الفقرة الأولى من قانون الدولة «قانون نامه» الذي وضعه محمد الثاني.

خديوي مصري بدرجة الصدر الأعظم

أول من حمل هذا اللقب هو الخديو إسماعيل، ولم يحصل عليه أحد بداية من محمد علي باشا وحتى سعيد باشا، جميعهم كانوا ولاة ممتازين يحمل الواحد منهم لقب والي مصر، أو عزيز مصر.

وقد حمل إسماعيل باشا نفسه لقب «والي مصر» في بداية حكمه، ولم ينل لقب خديوي إلا في عام 1866، أي بعد بضع سنوات من توليه حكم مصر، وبمقتضى ذلك نال حق توريث الخديوية إلى أكبر أبنائه الذكور، ومن هذا إلى أكبر أبنائه، وهكذا.

وقبل ذلك كانت الولاية تنتقل من الوالي إلى أحد رجال أسرته، وكان للسلطان العثماني الحق المطلق في اختيار من يريد، وكان ذلك امتيازًا على سائر ولاة الدولة العثمانية في الولايات الأخرى خص به السلطان العثماني الوالي محمد علي باشا بموجب «خط شريف» صدر من الآستانة في 12 فبراير 1841.

تم تسجيل اللقب بالإنجليزية عام 1867، ويعني السيد أو الأمير، وقد درج بعض الكُتّاب الغربيون المعاصرون لحقبة الخديوية على ترجمة اللقب إلى Viceroy بالإنجليزية أو Vice-roi بالفرنسية.