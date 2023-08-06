إطلاق قافلة بيطرية لقرية الشبراوين في ههيا بالشرقية

اكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قيام إدارة ههيا البيطرية بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بقرية الشبراوين مركز ههيا وتوابعها ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ههيا وأطباء وحدة الشبراوين البيطرية وحضور كبير من مربي الثروة الحيوانية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

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رش 250 راس ماشية لمكافحة الطفيليات

وأوضح أن مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن القافلة قامت برش ( ٢٥٠ ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ( ٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية مضيفا أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وبدوره أكدالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣م قامت المديرية عن طريق (٢٤٥) لجنة خلال الأسبوعين الماضيين من الحملة بتحصين ( ٢٤٨ ألفا و١٣٩) رأس ماشية ما بين تحصين ( ١٢٥ ألفا و١٠٩ ) رؤوس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(١٢٣ ألفا و٣٠ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٣٨٣٨) رأس ماشية.

واشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٤٥) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بلغ عددها (٢٤٥) لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.