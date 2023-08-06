زراعة سوهاج تستعد لتشغيل مراكز تجميع الألبان بقرى حياة كريمة
تفقد الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، عدد من مراكز تجميع الألبان المقامة داخل مجمعات الخدمات الزراعية بقري "حياة كريمة" لمتابعة موقف استلام التجهيزات الموردة من قبل وزارة الإنتاج الحربي، مختتما جولته بزيارة عدد من الزراعات التعاقدية الخاصة بمحصول فول الصويا بقرية "الديابات" التابعة لمركز أخميم.
وأوضح دياب، على هامش جولته أنه تم إنشاء 30 مجمعا للخدمات الزراعية فى 7 مراكز ضمن قرى حياة كريمة وان تلك المجمعات التى تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ظل توجه الدولة لزيادة أعداد مراكز تجميع الألبان والتي تهدف الي توفير الألبان ومنتجاتها طازجة للجمهور وبشكل صحي بجانب خلق المزيد من فرص العمل.
واختتم وكيل وزارة الزراعة بسوهاج جولته بتفقد عدد من الزراعات التعاقدية الخاصة بمحصول فول الصويا بمركز أخميم بهدف الوقوف على حالة الزراعات وتقديم الدعم الفني للمزارعين للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة من المحصول وبأعلى جودة ممكنة.
واستمع وكيل وزارة الزراعة بسوهاج للمشكلات التى تواجه المزارعين تمهيدا لحلها ونشر ثقافة الزراعة التعاقدية لما لها من مميزات للمزارعين والدولة.
والجدير بالذكر أن التعاقد بين المزارعين ومركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة لمحصول فول الصويا محدد بمبلغ 18 ألف جنيه كسعر ضمان قابل للزيادة حسب سعر السوق المحلي وقت التوريد.
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