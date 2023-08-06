رياضة البحيرة تواصل القوافل الدينية في مراكز الشباب (صور)

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالاشتراك مع منطقة الوعظ بمحافظة البحيرة، تنفيذ حملات التوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان (مناخنا حياتنا - أهل العلم أحياء - رحمة مهداة)، بمركز شباب البركة - أبو حمص، خلال انشطة شهر أغسطس 2023م وقد حضر اللقاء الشيخ محمد ابو صفية.

مديرية الشباب بالبحيرة تواصل القوافل الدينية بجميع مراكز المحافظة، فيتو

ويأتي ذلك داعما وتنسيقا مع مديرية الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، لتدعيم دور العبادة والعقائد الإسلامية ونشر الوعي الإسلامي للشباب، وعمل حلقات وورش عمل ومناقشات حوارية مع الشباب، لنبذ العنف والتعريف بسماحة الدين الإسلامي مع الغير.

مديرية الشباب بالبحيرة تواصل القوافل الدينية بجميع مراكز المحافظة، فيتو

وفي هذا الصدد أشار دكتور إبراهيم خضر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجهة إلى تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تفيد الشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم.

Advertisements

وأكد الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة على إشادة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

مديرية الشباب بالبحيرة تواصل القوافل الدينية بجميع مراكز المحافظة، فيتو

مديرية الشباب بالبحيرة تواصل القوافل الدينية بجميع مراكز المحافظة، فيتو

كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ويذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والاستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب إدارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.