خطة النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة الجديدة

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد بعدد من القطاعات.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتشهد اللجنة اليوم مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الآتية (ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) عن العام المالي 2023/2024.

الشركة القابضة للغزل والنسيج

كما يناقش الاجتماع مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن العام المالي 2023/2024.

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الهيئة القومية للإنتاج الحربي

ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع متابعة التعديلات والتوصيات الواردة بتقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.



كشفت وزارة المالية تحديات ومستهدفات موازنة العام المالي 2023 /2024، إذ تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخمس الواردة ببرنامج عمل الحكومة التي تتبناها الحكومة خلال الفترة (2023 /2024-2029 /2030).

تحديات الموازنة العامة للدولة 2023/2024

وتتنوع تحديات الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 ما بين تحديات عالمية وأخرى محليه ولعل ابرزها استمرار التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، بينما المحلية هي مرونة سعر الصرف والدين الحكومي ومتطلبات صندوق النقد الدولي مع توفير حياة كريمة للمواطن.

وتبنت الحكومة وبشكل استباقي إطار سياسة متوازن للتعامل مع حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب بأوربا وعدم وضوح مصادر الاقتصاد العالمي يحتوي على تدابير وإجراءات تساهم في الحد من التأثير السلبي على الاقتصاد المصري والقطاعات والأفراد الأكثر تأثرا وذلك منذ الإعلان عن حزمة تحفيز ومساندة الفئات الأولى بالرعاية في ابريل 2022 للحد من أثر الضغوط التضخمية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المصري لتلبية كافة احتياجاتهم ثم تبع ذلك اتخاذ مجموعة أخرى من إجراءات المساندة للفئات الأولى للرعاية في سبتمبر ونوفمبر ٢٠٢٢.

الأهداف الاستراتيجية في الموازنة العامة للدولة

وتوجد العديد من الأهداف المتداخلة والمتكاملة التي تسعى في مجموعها إلى ضمان الاستمرار في تحسين الحياة الكريمة للمواطنين وخاصة الاستمرار في تمويل المشروع الأضخم في تاريخ الدولة المصرية مشروع حياة كريمة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.