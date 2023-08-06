الأحد 06 أغسطس 2023
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سياسة

كيف تمحي الأحكام الجنائية من صحيفة الحالة الجنائية

صحيفة الحالة الجنائية،
صحيفة الحالة الجنائية، فيتو

ينص القانو ن على ضوابط إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، إذ يعاني البعض من تضييقات لا حصر لها، لدرجة أنها قد يذهب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، وعند استلامه لها قد يفاجئ باحتجازه أو القبض عليه. 

 

السجل المدني 

 

في شبكة السجل المدنى  التابعة لقطاع الأحوال المدنية، تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها.

 

وطريقة ازالة الحكم فى تلك الحالة، يتم من خلال طلب رد الاعتبار، ويقدم الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم، شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.

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قطاع الأمن العام

 

شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام  تظهر عليها أيضا كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن.

 

طريقة إزالة الأحكام من الأكمنة

 

 

طريقة إزالة تلك الأحكام من الحاسب الالى لوزارة الداخلية، يجب استخراج شهادة من جدول النيابة العامة  والذهاب بها إلى المديرية الامن التابع لها أو وحدة تنفيذ الاحكام بقطاع الأمن العام.

 

يتم تقديم شهادة الجدول وصورة من البطاقة الشخصية الى المسئول الامنى المختص وتقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة وازالة الاسم من الأكمنة.

 

كارت المعلومات الجنائية

 

كارت التسجيل الجنائى أو شبكة المعلومات الجنائية بالبحث الجنائى بمديريات الأمن، هو عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وشهرته، والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، وذلك بقصد التعرف على المسجلين خطر وحين يخرج المتهم بكفالة أو براءة، يظهر فى عرض المباحث.

 

طريقة ازالة كارت التسجيل الجنائى

 

أن يكون مر 5 سنوات عن أخر اتهام صدر الحكم عليه ويقدم طلب الى لجنة الأمن العام لفحص الطلب، وفى حال الرفض يقيم محامى دعوى قضائية فى مجلس الدولة بمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائى.

 

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