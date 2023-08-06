محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية والزراعية بقرية القارة

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، جاء ذلك بحضور العميد رشاد داود ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، والعميد حازم محمد مسئول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وسحر صدقي عضو مجلس النواب، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

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قال محافظ قنا إن المجمع مقام على مساحة ٤٥٠ م، ويتكون من ٣ طوابق تشمل ( مركز تكنولوجى، مكتب سجل مدنى، مكتب شهر عقارى، مكتب بريد، مكتب تموين، مجلس محلى، وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعى )، لافتا إلي أن هذا المجمع يعد أحد ٥ مجمعات خدمات تم إنشائها بمركز أبوتشت ضمن مبادرة حياة كريمة ومن المقرر ان تقدم خدماتها لعدد ٤٥٠ ألف نسمة تقريبا من أهالى القري المستهدفة وتوابعها، ومن ثم سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تابع محافظ قنا جولته بإفتتاح مجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة تجريبا، والذى يقع على مساحة ٣٣٠ م، وتم إنشائه طبقا للنموذج ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث يتكون من طابقين ويشمل ( وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مركز إرشاد )، موجها مسئولى مديرية الزراعة بإستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ أكثر من ٣٠٠ مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية بمركز أبوتشت، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم.

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