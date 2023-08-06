حمدالله يتلقى عرضا مغريا بعد أزمته مع نونو سانتو

الدوري السعودي، شهدت الساعات الماضية أزمة بين حمد الله عبدالرزاق لاعب اتحاد جدة، ونونو سانتو المدير الفني للفريق، بعد استبعاد الأول من مباراة العميد أمس أمام الهلال بالبطولة العربية.

وتلقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، عرضًا من نظيرتها في نادي الطائي للتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول، خلال الميركاتو الحالي.

ويقدم الطائي عرضًا لإعارة حمدالله، ومن جانبه يريد اللاعب اتخاذ خطوة الرحيل عن العميد، قبل انطلاق الموسم الجديد، بسبب عدم رضاه عن طريقة وأسلوب لعب المدرب، نونو سانتو.

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وتستهدف إدارة نادي الطائي الحصول على خدمات عبدالرزاق حمدالله، لمدة موسم رياضي واحد وذلك على سبيل الإعارة، في ظل الأزمة مع مدربه نونو سانتو.



وأكد سانتو خلال المؤتمر الصحفي مساء الأمس السبت، بأن حمدالله تم استبعاده من قائمة مباراة الاتحاد والهلال في البطولة العربية، لأسباب فنية وليس للإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل.

تصريحات كانتي بعد الهزيمة من الهلال السعودي

أكد الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، أن الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الهلال في البطولة العربية جاءت صادمة.

وقال كانتي في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا المباراة أمام الهلال بشكل جيد، استقبلنا الهدف الأول من كرة عرضية، والهدف الثاني جعل المباراة صعبة علينا".

وتابع كانتي: "الشوط الثاني كنا أفضل واستطعنا تسجيل هدف ولكن لم ننجح في الحفاظ على ذلك واستقبلنا هدفا ثالثا".

وأوضح لاعب اتحاد جدة السعودي، أن الإصابة التي تعرض لها هي إصابة بسيطة وليست خطيرة قد تكون ناتجة عن التدريبات.



الهلال يفوز على اتحاد جدة

فاز نادي الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

بهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية، بينما يودع الاتحاد البطولة رسميا من دور الـ8.

أهداف مباراة الهلال والاتحاد

سجل سافيتش الهدف الأول للاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 14، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة عن طريق ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وقلص رومارينيو الفارق بتسجيل الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 56، قبل أن يسجل مالكوم الهدف الثالث في شباك الاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 70.

وأضاع الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد ما سددها في القائم الأيمن لحارس مرمى الاتحاد.