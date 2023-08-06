ارتفاع درجة الحرارة بالأقصر ونشاط رياح متقطعة جنوب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الأقصر، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا، ورطب ليلا، ومن سجلت درجات الحرارة في محافظة الأقصر اليوم 45 درجة نهارا، و29 درجة ليلا.

كما توقعت هيئة الأرصاد اليوم ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء؛ حيث أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة ٣٩ درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى ٤٢ درجة، لتعاود درجات الحرارة الانخفاض في اليوم التالي، وتظل فرص الأمطار قائمة على مناطق من أقصى الجنوب (حلايب - شلاتين - أبوسمبل - أسوان - بحيرة ناصر)، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على المناطق سالفة الذكر.

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ويتخلل فصل الصيف أحيانا كتل هوائية تعمل على تلطيف حرارة الجو حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثير مرتفع العروض الوسطى على جمهورية مصر العربية فى فصل الصيف.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن امتداد مرتفع العروض الوسطى (مرتفع الأزوري) هي الانفراجة التى ننتظرها في أيام الصيف شديدة الحرارة، حيث يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة في شهر يوليو وأغسطس فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

وقالت الأرصاد الجوية إنه حال تراجعه وتزحزحه إلى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمي ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس فنجد أن الأيام التي نشعر بها بتلطيف في الحرارة

يكون سببها امتداد مرتفع العرض الوسطى علينا.

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الحارة وجاءت كالتالي:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.