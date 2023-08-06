بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه، محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي في أبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية على عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز أبوتشت، الذي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف متابعة معدلات تنفيذ محطات الرفع والمعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، رافقه العميد رشاد داود ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، والعميد حازم محمد مسئول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وسحر صدقي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

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استهل محافظ قنا، جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي الفرعية بقرية بلاد المال بحري، وتتكون من بيارة وعنبر تشغيل وغرفة المحابس الرئيسية، غرفة صمام الحاجز، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٠٪؜، والمقرر الإنتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تابع الداودى جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي سمهود المقامة على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية تبلغ ٢٠ الف م٣/ يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، وتم الإنتهاء من تنفيذ ٩٠ ٪؜ من أعمال المحطة والتي تتكون من أحواض لاهوائية، أحواض ترددية، أحواض انضاج، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلي ٣٠ ألف م٣ / يوم، وتخدم المحطة قري شمال مركز أبوتشت البالغ عددها ٨ قرى هي ( الأوسط سمهود، العوامر وبني برزة، بلاد المال بحري، ابوشوشة، البحري سمهود، العمرة، الخوالد، الرواتب ) وذلك من خلال ١٢ محطة رفع رئيسية وفرعية، بإجمالى نسبة تنفيذ محطات الرفع بلغت ٦٨٪؜، وبلغ إجمالي أطوال شبكات الانحدار المرتبطة بها ٣٢٦ كم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٩٩٪؜، كما يتم ربط محطات الرفع بمحطة المعالجة من خلال خطوط طرد بإجمالي اطوال بلغت ٤٠ كم تقريبا بأقطار تبدأ من ٢٢٥ ملم وتصل إلي ١٤٠٠ ملم، وسو يخدم مشروع الصرف الصحي بقري شمال ابوتشت حوالي ٣٢٠ ألف مواطن من أهالي تلك القرى، ومن المقرر دخولها الخدمة جزئيا في ٣٠ سبتمبر المقبل.

كما تفقد محافظ قنا مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى أبوتشت، التي يجرى تنفيذها على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية تبلغ ٢٦ ألف م٣ / يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٨٠ مليون جنيه وتخدم ١٢ قرية من قرى مركز أبوتشت، وتم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل، حيث تتكون المحطة من عدد ٢ حوض لاهوائي، ٢ حوض ترددي، ٦ أحواض انضاج، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلي ٣٩ ألف م٣ / يوم، وتخدم المحطة ١٢ قرية من قري مركز أبوتشت هى ( بلاد المال قبلى، كوم جابر، سمهود، العوامر الغربية، الحبيلات الغربية، القبلى سمهود، كوم يعقوب، الرفشة، عزبة البوصة، القارة، السليمات، الكرنك ).

وقال محافظ قنا، إن العمل يجري على قدم وساق للإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد تمهيدا لبدء دخول تلك المشروعات الخدمة بدءا من شهر سبتمبر المقبل وتخدم المحطة اكثر من ٣٠٠ الف مواطن من أهالي تلك القرى.

وأضاف الداودي أن إجمالى التكلفة المالية لمشروعات الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ابوتشت تتخطى ٢ مليار جنيه، لافتًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولًا بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصرى.