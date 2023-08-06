الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه، محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي في أبوتشت

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،فيتو

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية على عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز أبوتشت، الذي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف متابعة معدلات تنفيذ محطات الرفع والمعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، رافقه العميد رشاد داود ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، والعميد حازم محمد مسئول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وسحر صدقي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

Advertisements

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي الفرعية بقرية بلاد المال بحري، وتتكون من بيارة وعنبر تشغيل وغرفة المحابس الرئيسية، غرفة صمام الحاجز، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٠٪؜، والمقرر الإنتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تابع الداودى جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي سمهود المقامة على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية تبلغ ٢٠ الف م٣/ يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، وتم الإنتهاء من تنفيذ ٩٠ ٪؜ من أعمال المحطة والتي تتكون من أحواض لاهوائية، أحواض ترددية، أحواض انضاج، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلي ٣٠ ألف م٣ / يوم، وتخدم المحطة قري شمال مركز أبوتشت البالغ عددها ٨ قرى هي ( الأوسط سمهود، العوامر وبني برزة، بلاد المال بحري، ابوشوشة، البحري سمهود، العمرة، الخوالد، الرواتب ) وذلك من خلال ١٢ محطة رفع رئيسية وفرعية، بإجمالى نسبة تنفيذ محطات الرفع بلغت ٦٨٪؜، وبلغ إجمالي أطوال شبكات الانحدار المرتبطة بها ٣٢٦ كم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٩٩٪؜، كما يتم ربط محطات الرفع بمحطة المعالجة من خلال خطوط طرد بإجمالي اطوال بلغت ٤٠ كم تقريبا بأقطار تبدأ من ٢٢٥ ملم وتصل إلي ١٤٠٠ ملم، وسو يخدم مشروع الصرف الصحي بقري شمال ابوتشت حوالي ٣٢٠ ألف مواطن من أهالي تلك القرى، ومن المقرر دخولها الخدمة جزئيا في ٣٠ سبتمبر المقبل.

كما تفقد محافظ قنا مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى أبوتشت، التي يجرى تنفيذها على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية تبلغ ٢٦ ألف م٣ / يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٨٠ مليون جنيه وتخدم ١٢ قرية من قرى مركز أبوتشت، وتم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل، حيث تتكون المحطة من عدد ٢ حوض لاهوائي، ٢ حوض ترددي، ٦ أحواض انضاج، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلي ٣٩ ألف م٣ / يوم، وتخدم المحطة ١٢ قرية من قري مركز أبوتشت هى ( بلاد المال قبلى، كوم جابر، سمهود، العوامر الغربية، الحبيلات الغربية، القبلى سمهود، كوم يعقوب، الرفشة، عزبة البوصة، القارة، السليمات، الكرنك ).

وقال محافظ قنا، إن العمل يجري على قدم وساق للإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد تمهيدا لبدء دخول تلك المشروعات الخدمة بدءا من شهر سبتمبر المقبل وتخدم المحطة اكثر من ٣٠٠ الف مواطن من أهالي تلك القرى.

وأضاف الداودي  أن إجمالى التكلفة المالية لمشروعات الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ابوتشت تتخطى ٢ مليار جنيه، لافتًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولًا بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ابوتشت اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المبادرة الرئاسية حياة كريمة قنا مبادرة حياة كريمة محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في قنا

ضمن مشروعات حياة كريمة، محافظ قنا يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحري

يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب، محافظ قنا يتفقد الملتقي التوظيفي بالمعسكر الدائم

محافظ قنا يفتتح مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

انخفاض أسعار البيض اليوم، الشعبة توضح السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية