عز الدخيلة للصلب توافق على الشطب الاختياري لأسهمها من البورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب.

الشطب الاختياري لشركة العز الدخيلة للصلب من البورصة

وأشارت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن العمومية قررت أن يكون شراء أسهم المعترضين بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعر 1250 جنيها للسهم، وفتح حساب لأسهم الشطب الاختياري.

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ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، الخميس الماضي، على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية - تابعة - بحد أقصى 250 مليون دولار.

تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري لشركة العز

وقالت الشركة، إن إبرام الضمانة لتمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري لشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية من البورصة المصرية.

تجدر الاشارة إلى أن حديد عز، سجلت خسائر بلغت 2.48 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 1.21 مليار جنيه خلال نفس الربع من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 27.84 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 18.64 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.

وعلى جانب آخر بلغت خسائر الشركة نحو 190.96 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 18.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

نقل تداول أسهم شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية للقائمة (د)

كانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قررت الموافقة على نقل تداول أسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية للقائمة (د) وذلك خلال شهر يوليو الماضي وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري.

وقالت البورصة، إن القرار في ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (74) من الإجراءات التنفيذية، والبند رقم (2) من المادة قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د).

وأضافت "مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة أعلاه، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، خاصةً ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة".

وتابعت "مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقًا لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى)".