سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في قنا
أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن وصول سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات لدعم صحة المرأة المصرية وذلك فى إطار حملة "100 يوم صحة".
وأضاف الداودي أنه سيتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتشخيص وإجراء العلاج اللازم للسيدات بدءًا من يوم الثلاثاء القادم وحتى الأحد ١٣ أغسطس الجاري، وسوف تتواجد السيارة المتنقلة بمنطقة عمر أفندي بوسط مدينة قنا.
جدير بالذكر أن حملة "100 يوم صحة" تعتبر نتاجا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.
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