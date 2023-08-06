الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضمن مشروعات حياة كريمة، محافظ قنا يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحري

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فيتو

 

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقديه لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحري التابعة لمركز أبوتشت، والتي جري تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، رافقه العميد رشاد داود ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، والعميد حازم محمد مسئول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، الدكتور راجي تاوضروس، وسحر صدقي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

Advertisements

حيث تفقد محافظ قنا، اقسام الوحدة المختلفة، والمقامة علي مساحة ٨٥٠ متر، وتتكون من طابقين بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩٪؜، وجاري نهو بعض الملاحظات تمهيدا لتسليم الوحدة وتجهيزها ومن ثم دخولها الخدمة، وتضم ( عيادة طب أسرة، عيادة أسنان،عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحى وأسري،  مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، مكتب التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن اطباء، سكن ممرضات )، ووجه محافظ قنا خلال الزيارة  بسرعة استلام الوحدة وتشغيلها تجريبيا، لخدمه  ٤٠ ألف مواطن.

وقال محافظ قنا أن المرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٧٧ مشروع في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، مؤكدا أن تلك المشروعات سوف تساهم في دعم المنظومة الصحية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة خلال المرحلة الأولي من المبادرة.
وأضاف الداودي أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ابوتشت اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حياة كريمة قنا قوص محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب، محافظ قنا يتفقد الملتقي التوظيفي بالمعسكر الدائم

محافظ قنا يفتتح مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين

محافظ قنا يتابع سير العمل بمطحن سلندرات نجع حمادي

محافظ قنا يتفقد الوحدات الصناعية المنتجة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادى

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

سيب وأنا أسيب، 5 أشياء غير منطقية بالمسلسل أثارت تساؤلات الجمهور

قرار جمهوري بإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية