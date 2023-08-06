ضمن مشروعات حياة كريمة، محافظ قنا يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحري

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقديه لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحري التابعة لمركز أبوتشت، والتي جري تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، رافقه العميد رشاد داود ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، والعميد حازم محمد مسئول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، الدكتور راجي تاوضروس، وسحر صدقي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

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حيث تفقد محافظ قنا، اقسام الوحدة المختلفة، والمقامة علي مساحة ٨٥٠ متر، وتتكون من طابقين بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩٪؜، وجاري نهو بعض الملاحظات تمهيدا لتسليم الوحدة وتجهيزها ومن ثم دخولها الخدمة، وتضم ( عيادة طب أسرة، عيادة أسنان،عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحى وأسري، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، مكتب التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن اطباء، سكن ممرضات )، ووجه محافظ قنا خلال الزيارة بسرعة استلام الوحدة وتشغيلها تجريبيا، لخدمه ٤٠ ألف مواطن.

وقال محافظ قنا أن المرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٧٧ مشروع في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، مؤكدا أن تلك المشروعات سوف تساهم في دعم المنظومة الصحية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة خلال المرحلة الأولي من المبادرة.

وأضاف الداودي أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.