نصائح خبراء أمن المعلومات لاكتشاف التزييف الصوتي العميق

بعد انتشار بشكل كبير مع مطلع العام الحالي قدَّم خبراء أمن بعض المعلومات حول طرق تمييز التزييف الصوتي العميق حيث اشتق مصطلح "التزييف العميق من جزءين وهما ("التعلم العميق" + "الزائف")، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي حقق نموًّا بوتيرة سريعة على مدى السنوات القليلة الماضية.

التزييف الصوتي العميق

ويمكن الاستعانة بالتعلم الآلي لإنشاء صور مزيفة أو مقاطع فيديو أو محتوى صوتي تبدو مقنعة جدًّا ولتحديد ما إذا كان بعض المقاطع الصوتية مزيفة أو كلام حقيقي صادر بالفعل عن إنسان، يمكن الرجوع إلى العديد من الخصائص التي يجب التدقيق فيها، وهي: طابع الصوت أو الكلام وطريقته ونغماته. وعلى سبيل المثال، يعطي التزييف الصوتي العميق رتابة غير طبيعية في الكلام وهناك ميزة أخرى يجب اعتبارها، وهي جودة الصوت. لذلك، يجب الانتباه إلى الكلام غير المقروء والأصوات الغريبة عند الاستماع إلى رسالة أو مكالمة صوتية.

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تعد تقنية التزييف العميق في حد ذاتها غير مؤذية، ولكن عندما تقع في أيدي المحتالين يمكن أن تصبح أداة خطيرة، نظرًا لاستغلالها في الكثير من فرص الخداع أو التشهير أو التضليل. ولحسن الحظ، لا توجد هناك أي حالات خداع جماعية تتضمن تغيير الصوت، رغم حالات بارزة عديدة شملت تزوير الصوت العميق. وفي عام 2019، استخدم المحتالون هذه التكنولوجيا لسرقة إحدى شركات الطاقة في المملكة المتحدة. ونشرت محادثة هاتفية تظاهر فيها المحتال بأنه الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية الرئسية لتلك الشركة، وطلب تحويلًا عاجلًا قدره 220 ألف يورو إلى حساب إحدى الشركات الموردة. وبعد عام واحد، وتحديدًا في العام 2020، استخدم المحتالون تقنية التزييف العميق لسرقة ما يصل إلى 35 مليون دولار من شركة يابانية.

وقال ديمتري أنيكين، كبير علماء البيانات في كاسبرسكي: "لا توجد في الوقت الحالي تقنية إنشاء صور مزيفة عالية الجودة للاستخدام على نطاق واسع. ولكن قد يصبح الأمر متاحًا بحرية في المستقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة عمليات الاحتيال في هذا المجال.

ومن المرجح قيام المهاجمين بتوليد أصوات لحظية لانتحال شخصية قريب لشخص ما للاستيلاء على الأموال. إن مثل هذا السيناريو يبدو غير واقعي في الوقت الحالي، لأن تطوير تقنية تزييف عميق على قدر عال من الجودة يتطلب توفير الكثير من الموارد المحدودة.

وإذا كان المطلوب التوصل إلى صوت مزيف بجودة منخفضة، سيحتاج المحتالون إلى موارد أقل، وهذا ما يمكنهم اللجوء إليه حاليًا، الأمر الذي يعني وجود العلامات التي تفيد في اكتشاف هذا الاحتيال".

طرق الحماية من التزييف

وحتى تتمكن من حماية نفسك من التزييف العميق، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي:

- الانتباه للمكالمات المشبوهة. يجب أن تنتبه لجودة الصوت الرديئة، والرتابة غير الطبيعية للصوت، والكلام غير الواضح، والأصوات الخارجية.

- تجنب اتخاذ قرارات بناءً على العواطف، وتجنب مشاركة بياناتك مع أي شخص، وعدم تحويل الأموال، حتى لو بدا الحديث مقنعًا. ومن الأفضل إيقاف المكالمة والتحقق مرة أخرى من المعلومات الواردة من خلال الرجوع إلى قنوات عديدة.

- الاعتماد على حلول أمنية موثوقة، وتثبيتها على أجهزتك، لتعزيز تأمين استخدام الأدوات.