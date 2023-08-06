8 سنوات على إنشاء قناة السويس الجديدة، قصة بنائها في 12 شهرًا بتمويل ذاتي من جيوب المصريين، وأبرز نتائجها حتى الآن

قبل 8 سنوات من الآن، خرج للنور مشروع قناة السويس الجديدة، وافتتحت على مستوى عالمي وسط حضور دولي مكثف لرؤية المشروع عن قرب، بعد دعاية ضخمة استهدفت تسويق منجزات المشروع الجديد للملاحة العالمية وطرق النقل، ما يرسخ مكانة القناة المصرية التي تعتبر أهم شريان مائي في العالم منذ نحو قرنين من الزمان.

أسباب إنشاء قناة السويس الجديدة

جاءت فكرة إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل قناة السويس القديمة، بما يقلل من زمن عبور السفن المارة، ويزيد من قدرة القناة الاستيعابية لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل.

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كما استهدف المشروع رفع درجة الثقة في القناه كأفضل ممر ملاحي عالمي بما يقلل مستقبلا من أهمية التفكير فى قنوات بديلة بالعالم والمنطقة، كما يرفع أيضا درجة الثقة في استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وينعكس كل ما سبق على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، ويصب فى خزينة الدولة مباشرة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصري وبما يصب في صالح خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وحسب الهيئة الوطنية للإعلام، ظلت قناة السويس على مدار تاريخها إحدى أهم المجاري المائية في العالم، بل يعتبرها البعض الأهم على الإطلاق، فهي أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وأسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، وتعتبر أيضا واحدة من أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما على مستوى العالم.

كواليس البدء في شق قناة السويس الجديدة

استغرق إنشاء القناة الجديدة 12 شهرا بدلا من 3 سنوات وبتمويل ذاتي عن طريق البنوك المحلية، واستطاعت هيئة قناة السويس خلال 8 أيام فقط الحصول على تمويل من جيوب المصريين بلغ 64 مليار جنيه، وفي السادس من أغسطس عام 2015 تم افتتاح قناة السويس الجديدة بشكل موازٍ لقناة السويس القديمة.

أرباح المشروع حسب دراسة جدوى إنشاء قناة السويس الجديدة

استهدفت قناة السويس الجديدة زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي بما يساهم في تقليل زمن العبور ليصبح 11 ساعة بدلا من 18 لقافلة الشمال.

وكذلك تقليل زمن الإنتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوأ الظروف بدلًا من 8 لـ 11 ساعة، مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن، وبما يرفع من درجة تثمين قناة السويس والإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها.

إنجازات قناة السويس الجديدة حتى الآن

• زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية مقارنة بحوالي 77 سفينة معيارية قبل افتتاح القناة الجديدة.

• تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال وضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحدة فقط.

• السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في كلا الاتجاهين، خاصة فى ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر، ما ساهم فى جذب السفن العملاقة بأسطول التجارة العالمى لعبور القناة.

• تحقيق الأمان الملاحي لوجود قناة بديله تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ.

• تقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحى للقناة بما أدى الى زيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة.

• الحفاظ على المركز التنافسى لقناة السويس عن طريق الاستمرار فى تطوير المجرى الملاحي للقناة فى ظل مشاريع التطوير التى تتم فى الطرق المنافسة والبديلة سواء البحرية منها أو البرية.

• خرج المشروع للنور بعد 12 شهر ( سنة واحدة) بفضل أعمال الحفر على الناشف التي استخرجت 258 مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية 4 مليار جنيه.

• بلغت أعمــال التكســـيات حوالي 100 كيلومتر طولي بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه، فيما بلغت أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه مع تعميق التفريعات الغربية لعمق 24 متر ما يسمح بعبور سفن حتى غاطس 66 قدم.

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