الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ندوة للتوعية بقانون العمل والمساواة بين الجنسين بالقاهرة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة القاهرة بشأن تنظيم ندوة للتوعية قام بها مكتب عمل المرج بالتعاون مع إدارة الطفل بالمديرية، للتعريف بقانون العمل 12لسنة2003، والقرار الوزاري  215 لسنة 2021 للمهن المحظور عمل الأطفال بها.

 

حقوق وواجبات العمال

وذلك بمصنع زيكو تكس للملابس الجاهزة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال المنصوص عليها في مواده، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية للإستمرار في  زيادة الإنتاج،و مناخ عمل آمن يستفيد منه "الإقتصاد القومي".. 

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حقوق الطفل العامل

وأوضح أحمد  عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن الندوة تضمنت التعريف بقانون العمل، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال، وماهي حقوق العامل وواجباتهم، وكذلك التعريف بالسن المناسب لعمل الطفل، والمهن المحظور عمل الطفل بها، وحقوق الطفل العامل..

 

و في نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع العمال والاستماع إلى استفساراتهم والإجابة عليها ومعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم.

 

قانون الطفل 

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت أيضا التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل، وخلق بيئه عمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل، وكذلك إرساء مبدأ المساواه بين الجنسين في العمل..

 

شارك في أعمال الندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ورشا احمد مدير مكتب تفتيش العمل، وأسماء عاطف مفتش منطقة العمل..

 

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