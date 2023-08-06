الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

إجراءات تصحيح بيانات وسجلات القيد في مصلحة الأحوال المدنية

الأحوال المدنية،
الأحوال المدنية، فيتو

نص القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤المعروف باسم قانون الأحوال المدنية على الآليات الصحيحة لإجراء تصحيح أو تعديلات في سجلات القيد للأحوال المدنية.

ضوابط تصحيح القيد في سجلات الأحوال المدنية  

تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من التالي:

١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.

٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

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اختصاصات لجنة تصحيح قيد الأحوال المدنية 

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيد الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

عن مكتب الأحوال المدنية 

مكتب السجل المدني أو مكتب الأحوال المدنية هو مؤسسة حكومية تختص باستخراج بطاقات تحقيق الشخصية ووثائق الحالة المدنية وغيرها من الوثائق.

وتختلف تسميتها وتبعيتها من دولة إلى أخرى، ففي مصر يطلق عليها مكتب السجل المدني، وفي سوريا «أمانة السجل المدني»، وفي السعودية «مكتب الأحوال المدنية»، وفي المغرب «مكتب الحالة المدنية»، وفي عُمان «الإدارة العامة للأحوال المدنية».

وفي مصر تتبع مصلحة الأحوال المدنية سلطة وزارة الداخلية المصرية، ويوجد في كل مركز من مراكز الجمهورية مكتب على الأقل للسجل المدني، أما في المدن الكبرى وعواصم المحافظات فهناك أكثر من مكتب، وذلك تباعا لحجم المدينة وعدد السكان.

وفي غالبية مراكز الجمهورية يكون مكتب السجل المدني داخل مبنى قسم الشرطة، الذي يغلب عليه اسم المركز أو مركز الشرطة. كما يمكن تسجيل المواليد والوفيات في الوحدات الصحية بالأرياف، ويقوم الموظفون هناك بإرسال الطلبات إلى مكتب السجل المدني بالمركز.

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