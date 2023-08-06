الأحد 06 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكريب في البيت زي الجاهز وأوفر

كريب، فيتو
كريب، فيتو

طريقة عمل الكريب من الوصفات الغربية التي انتشرت في مجتمعنا بصورة كبيرة وسريعة، واصبح يطلبه الكبير والصغير، وتحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل الكريب، بدلا من شرائه جاهز.

طريقة عمل الكريب بصلصة البشاميل والسبانخ

الكريب الحادق

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب بصلصة البشاميل، حشوة مميزة وغير تقليدية.
لتحضير الكريب:
كوب دقيق
2 بيض
كوب حليب
2 ملعقة طعام زبدة مذابة
1/2 ملعقة صغيرة ملح
رشة فلفل أبيض

لتحضير الحشوة:

مغلف خلطة البشاميل
صدر دجاج بدون عظم مقطع مكعبات صغيرة
كوب ورق سبانخ مقطع
3 ملعقة طعام جبنة شيدر مبشورة
3 ملعقة طعام جبنة بارميزان مبشورة
حبة بصل صغيرة مقطعة
ملعقة طعام زبدة
ملح وفلفل (حسب الرغبة)
1/2 كوب صلصة بيتزا

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طريقة التحضير:
- سخني الفرن لدرجة 200 درجة مئوية.
- في وعاء متوسط، اخلطي كل مكونات الكريب جيدا واتركها لمدة 10 دقائق.
- امسحي مقلاة متوسطة بالزيت، ثم صبي 3-2 ملاعق من خليط الكريب في المقلاة، وحركيها بشكل دائري بسرعة.

- اتركيها على النار حتى يجف سطح الكريب، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى، اتركيها لمدة 15 دقيقة، وهكذا حتى تنتهي 
- حضري صلصة البشاميل كما هو؟ خلف المغلف
 لتحضير الحشوة:
- سخني الزبدة في مقلاة متوسطة، ثم أضيفي كلا من البصل والدجاج وحركي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي صلصة البشاميل، والسبانخ والجبن إلى الدجاج واخلطي جيدًا.
- وزعي الحشوة على فطائر الكريب، ثم لفيها وضعيها في صينية فرن.
- صبي عليها صلصة البيتزا، وأخبزيها في الفرن لمدة 15 دقيقة

طريقة عمل الكريب الحادق بفاهيتا الدجاج
 

كريب الفراخ 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب بفاهيتا الدجاج، لوجبة غداء مميزة.

مكونات فاهيتا الدجاج:
نصف كيلو شرائح صدور دجاج
بصله مفرومه ناعم
نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقتين كبار زبادي
عصير ليمونه
بابريكا
جنزبيل
بهارات دجاج
فرقه
حبهان مطحون
ملح وفلفل
بصله شرائح
فلفل ألوان
مشروم شرائح طازج


مقادير الكريب:
3 بيضات
كوب ونصف دقيق
كوب حليب
رشة فلفل
جبنه موتزريلا
مايونيز

الطريقة:
تتبل الدجاج بالزبادي والبصل المفروم والثوم والبهارات، وتنقع بها لمدة يوم كامل.


في طاسة ساخنة مانعة للالتصاق نضع الدجاج، وتقلب حتى النضج، ثم نضيف البصل والفلفل الألوان والمشروم وتقلب جيدا لمدة خمس دقائق حتى النضج التام.


في الخلاط نخلط البيض والدقيق والحليب، حتى يصبح خليط ناعم، ونسكب قليلا منه في طاسه ساخنه مانعة للالتصاق لمده 30 ثانيه، ثم نقلب على الجهة الأخرى.


وهكذا حتى تنتهي الكميه، ثم نأخد واحدة من الكريب، وندهنه بالمايونيز.


ونضع الجبنه ثم الفاهيتا ونلف الكريب، ونضعه على طاسه او جريل ساخن، لتسيح الجبنه وتمسك كل المكونات في بعض وتقدم.

طريقة عمل عيش الكريب زي المحلات وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكريب التركي من مطبخ الشيف آسيا

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