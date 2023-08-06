على الله الجمال: سيدنا النبى علمنا أن الأخلاق تظهر وقت القوة والعفو عند المقدرة

قال الشيخ على الله الجمال، من علماء وزارة الاوقاف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الأخلاق تظهر وقت القوة، وعندما تكون قويا وتعفو عن الناس، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين جلس على المنبر ثم قال: "أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وإنه دنا مني خلوف بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه".

العفو عند المقدرة

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "نبي الرحمة"، المذاع على فضائية الناس: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لم يشمت فى اعدائه، بعدما نصره الله فى فتح مكة، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا هو النبي الإنسان، يعفو عن المقدرة، ويكون متذللا لله حتى انحنى على ناقته".

Advertisements



واستكمل: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عندما دخل على اخ لأنس بن مالك فراه حزينا قد مات له عصفورا، فقال له يا ابا عمير مداعبا، ما فعل النغير، وهو العصفور، راعى شعور الطفل، وعلماء الأندلس خرجوا من هذه الجملة ٦٠ حكما فقهيا، منها ترك الكبر والتكبر، وجواز لعب الطفل بالطير ما دام لا يؤذى الطير، ومنها مسح راس الطفل الصغير، كل هذه الاحكام خرجها العلماء من هذا الحديث".

يسري جبر: لا يجوز التعامل مع الدين بهذه الطريقة



وفي سياق آخر قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر، إن الإنسان عليه أن يكون معتدل بين العبادة والعمل، مستشهدا بالحديث النبوى: "إن لنفسك عليك حق".



وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على فضائية الناس: "الانسان التعبان عبادته يستريح، والإنسان الجعان عبادته يأكل، والإنسان الراغب فى الزواج عليه أن يتزوج، فهذه عبادته. مستفعش طالب يكون عنده امتحان ويصلى بسورة البقرة ويقول الدعاء بها مستجاب، هيروح الامتحان مش هيعرف يجاوب لأنه لم يأخذ بالأسباب ولم يراجع المنهج".

واستكمل: "أم عندها أولادها جعانين، تقوم تصلى الظهر، وبعدها تصلى أربع وقبلها اربع، وتصلى بسورة البقرة، هذه ليست عبادة، لا يجوز التعامل مع الدين بهذه الطريقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



