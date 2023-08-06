الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مجلس الشيوخ النيجيري يرفض التدخل العسكري لحل قضية الانقلاب

مجلس الشيوخ النيجيري،
مجلس الشيوخ النيجيري، فيتو

انقلاب النيجر،  طالب مجلس الشيوخ النيجيري بالحل الدبلوماسي لقضية الانقلاب في النيجر وتفادي العمل بالقوة، بعد أن وافق قادة دفاع مجموعة "إيكواس" على خطة لتدخل عسكري محتمل.

وجاءت دعوة مجلس الشيوخ النيجيري، أمس السبت، إلى تفادي العمل العسكري في  النيجر، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على المجلس العسكري لاستعادة الديمقراطية، بعد أن سيطر على الحكم في  النيجر الأسبوع الماضي وفق وكالة بلومبيرج.

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خوض حرب ضد النيجر

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، جودسويل أكبابيو، خلال إدانته للانقلاب، قادة "إيكواس" إلى "تعزيز خياراتهم السياسية والدبلوماسية وغيرها من الوسائل بهدف حل المأزق السياسي"، كما نفى المشرعون تلقيهم طلبا من الرئيس، بولا تينوبو، لخوض حرب ضد النيجر.

وقال أكبابيو: "بالأحرى أعرب الرئيس والقائد العام، وأنا أقتبس، عن الرغبة في التماس دعم الجمعية الوطنية على التوالي في التنفيذ الناجح لقرارات "إيكواس" على النحو المبين في البيان المذكور".

الانقلاب في النيجر

وفي رسالة بعث بها إلى مجلس الشيوخ يوم الجمعة، طلب الرئيس تينوبو موافقة المشرعين على اقتراح "تعزيز عسكري ونشر أفراد للتدخل العسكري لفرض الامتثال لـ"إيكواس" في 30 يوليو ومطالبة قادة الانقلاب بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب ديمقراطيا، في غضون سبعة أيام، أو مواجهة التهديد بعمل عسكري".

 

ووافق يوم الجمعة في العاصمة أبوجا، وزراء دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، على خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، بعد اجتماع لمسئولي دفاع المجموعة الإقليمية استمر لثلاثة أيام.

وكانت نيجيريا في طليعة تهديد "إيكواس" باستخدام القوة العسكرية ضد مدبري الانقلاب في النيجر، التي تشترك معها في حدود واسعة، حيث كانت شريكا رئيسيا في القتال ضد المتمردين في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد.

 

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