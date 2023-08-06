تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل شقته في الهرم

عثرت الإدارة العامة لمباحث الجيزة على جثة شخص داخل شقته في ظروف غامضة بـمنطقة الهرم ، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة شخص بالهرم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص داخل شقته فى الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على المجني عليه.

ورجحت التحريات الأولية، أنه تناول مادة سامة، وتحفظ رجال المباحث على زوجته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.