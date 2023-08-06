زيلينسكي يكشف تفاصيل تفجير مركز لنقل الدم في شرقي أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية، كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قنبلة روسية موجهة أُطلقت من الجو أصابت مركزا لنقل الدم في مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف الشرقية، في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأضاف عبر قناته على تيليجرام "هناك قتلى وجرحى". ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ على الفور، وتعد كوبيانسك مركزا لـ السكك الحديدية وتبعد أقل من 16 كلم عن الخطوط الأمامية.

وقال زيلينسكي إن فرق الإنقاذ تعمل على إخماد حريق في الموقع ووصف الضربة بأنها "جريمة حرب". ولم يحدد عدد القتلى والجرحي.

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الأزمة الأوكرانية

وانطلقت المحادثات التي تستضيفها السعودية حول الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة بعد ظهر أمس السبت، وفق ما نشرته وسائل إعلام سعودية رسمية.

ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين في إطار ضغط دبلوماسي كبير من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الأساسيين من خلال التواصل مع دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية التي لا تزال مترددة في توضيح موقفها حيال صراع أضر بالاقتصاد العالمي.

قال رئيس الوفد الأوكراني، إن المحادثات التي تبدأ مع السعودية في مطلع الأسبوع لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا "ستكون صعبة"، لكن كييف تعول على إقناع المزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام.