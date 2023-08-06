الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

900 فرصة عمل بإجمالي قروض 47 مليون جنيه بواحة الخارجة بالوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز
الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، ڤيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توافر قروض للمشروعات، ببرنامج “مشروعك” بمركز الخارجة.

وأوضح جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد في بيان له، أنها تهدف إلى دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات وتوفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وقال جهاد المتولي: إن إجمالى المشروعات القائمة 305 مشروعات، لافتًا إلى أن فرص العمل المتاحة 900 فرصة عمل، بإجمالى مبلغ القروض ما يقرب من 47 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التقديم بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

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هذا ويعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. فكلما زاد حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن ذا  ينعكس على حجم الناتج المحلي لمشاركته في الاقتصاد القومي.

وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المناسبة  لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها في خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويتضمن القانون “حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع”، فضلًا عن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة والداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.

كما يحرص  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة، على تبادل الخبرات مع الجهات الدولية والعربية التنموية وذلك لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام ومجال ريادة الأعمال بشكل خاص باعتباره على رأس أولويات اهتمام الدولة لما لديه من فرص واعدة تعزز قدرة مصر في بناء اقتصاد تنافسي متنوع مبني على الابتكار والمعرفة.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة محافظة الوادى الجديد برنامج مشروعك قروض فرص عمل للشباب بالوادي الجديد 900 فرصة عمل جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

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