حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، عن الخطوة القادمة له.



وقال فوزي لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه إيهاب الكومي عبر شاشة "صدى البلد": "سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة".



وتابع: "غير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروضا من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

عبد الحفيظ يعود للعمل الإعلامي

وأضاف: "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبد الحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، فهو يملك عددا من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".

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واختتم فوزي: "لا أعتقد أن سيد عبد الحفيظ يملك عرضا حاليا من قناة النادي الأهلي، وقد تكون هناك عروض مادية سببا أمام سيد عبد الحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".

الأهلي، قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، بجمع متعلقاته خلال الساعات الماضية من داخل مقر الفريق في ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار توجيه الشكر له.

عبد الحفيظ يقدم تقريرا شاملا إلى الخطيب

ويسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تقريرا شاملا عن خريطة عمله الإداري على مدار السنوات الأخيرة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة من أجل وضعها أمام خالد بيبو مدير الكرة الجديد في إطار عملية التسليم والاستلام بين الثنائي بعد قرار توجيه الشكر إلي عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

من ناحية أخرى، استنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من منصبه بسبب تدخلاته الفنية في عمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

خبرات مدير الكرة

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: هل يفتقد عبد الحفيظ خبرات هذا الدور بعد هذه السنوات الطويلة وكم الخبرات العريضة في عمله كمدير للكرة؟!.

وأوضح: عبد الحفيظ عمل في هذا المنصب مع مانويل جوزيه مارسيل كولر وبيتسو موسيماني ورينيه فايلر وريكاردو سواريش وحسام البدري ومحمد يوسف واخيرا كولر ويمتلك من الخبرات ما يجنبه هذه الأمور ومن ثم تبقى أمور عارية تماما من الصحة.

كشفت مصادر داخل الأهلي حقيقة تدخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قرار إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة.

أضافت: كولر لم يطلب إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه ولم يتحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط في أهمية رحيل عبد الحفيظ كما يتردد.

العلاقة بين كولر وعبد الحفيظ قوية للغاية

وأوضحت أن العلاقة بين كولر وعبد الحفيظ كانت قوية للغاية وما تردد في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.

ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالى عضو مجلس إدارة النادي..

وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير..

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض محمود الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

بطولات سيد عبد الحفيظ مع الأهلى

يعد سيد عبد الحفيظ أحد أفرزت قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج في جميع مراحل الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1997.

وتوج عبد الحفيظ مع الأهلى كلاعب بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وصلت إلى 14 بطولة، بواقع 6 بطولات دورى ممتاز، وبطولتى كأس مصر، وبطولتى كأس السوبر المصرى، وبطولتى دورى أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس السوبر الإفريقى إلى جانب الفوز ببطولة كأس النخبة العربية.

بطولات سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في عام 2010 واستطاع الحصول مع المارد الأحمر على العديد من البطولات وصلت إلى 21 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز وخمس بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وأربع بطولات للسوبر الأفريقي، وخمس بطولات لكأس السوبر المحلى، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في الفترة ما بين عامى 2014 وحتى عام 2015.