أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ جميع السلع الأساسية بكافة المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين سواء من السلع المدعمة التي تصرف على بطاقات التموين أو السلع الحرة التي تصرف كفارق نقاط الخبز.

أسعار السلع الحرة داخل المجمعات

وأعلنت وزارة التموين أسعار السلع الحرة داخل المجمعات الاستهلاكية، وأبرزها الزيت، السكر، والأرز.

وأكدت وزارة التموين طرح كيلو السكر الحر بسعر 18 جنيها، ولتر الزيت بسعر 45 جنيها، وسعر كيلو الأرز البلدي 25 جنيهًا.

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أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

من ناحية أخرى، قررت وزارة التموين رفع سعر اللحوم السودانية إلى 220 جنيهًا للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها، بدلًا من 195 جنيهًا، بداية من شهر أغسطس الجاري.

كما تطرح وزارة التموين طرح كيلو اللحوم البرازيلي بسعر 170 جنيهًا، وكيلو الدواجن البرازيلي بسعر 85 جنيهًا.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتي أو السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلي استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

وأوضح أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات الأسعار في السوق المحلي.

أسعار السلع التموينية

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 والتي تضم 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.