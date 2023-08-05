الأحد 06 أغسطس 2023
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سياسة

تورط عضو بمجلس المحامين في استيلاء موظفة بالنقابة على 212 ألف جنيه

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

كشفت التحقيقات التي تجريها النقابة العامة للمحامين، عن تورط عضو في مجلس النقابة العامة، وموظف بشئون العاملين يدعى (ع ق)، والذي تم نقله للسويس تمهيدًا لإحالته الى نيابة الأموال العامة، وذلك لتورطه في تعيين موظفة بالنقابة لمدة 4 سنوات، وحصولها على راتب قدره 212 ألف جنيه خلال هذه الفترة، بخلاف الحوافز والبدلات، وكل هذا دون أن تعمل بأي وظيفة، او يسند اليها اي اعمال داخل النقابة.

 

تحقيقات نقابة المحامين 

وثبت خلال التحقيقات أن هذه الموظفة قريبة لعضو مجلس النقابة الذي قام بتعيينها في النقابة، بالتواطؤ مع موظف شئون العاملين الأسبق، ولم يسند إليها أية أعمال طوال الأربع سنوات، مما سهل عليها عملية الاستيلاء على أموال المحامين دون وجه حق.

 

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إحالة الواقعة للنيابة العامة 

واتخذت النقابة العامة للمحامين، قرارًا بإحالة طرفي الواقعة إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتؤكد نقابة المحامين أنها لن تتوانى في كشف الفساد ومعاقبة كل من سهل الاستيلاء على أموال نقابة المحامين، وستعمل بكل جهد لحماية أموال السادة المحامين.

 

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النقابة العامة للمحامين 14 نقابة للمحامين المحامين

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