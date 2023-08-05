الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط القبول بمدارس الكهرباء الثانوية المشتركة للعام الدراسي 2023-2024

المهندس جابر الدسوقي
المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر،فيتو

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة عام 2022- 2023؛ للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2023- 2024.

 مراكز التدريب للفصول المشتركة للحاصلين على الشهادة الإعدادية

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مراكز التدريب للفصول المشتركة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، كالآتي: 

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- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ومدرسة جلال فهمي الثانوية الصناعية الفنية.

- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدرسة عين حلـوان الثانوية الصناعية "نظام ثلاث سنوات".

- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدرسة بليا قادن الثانوية الصناعية "نظام ثلاث سنوات".

- معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدرسة الجيزة الثانوية الصناعية "نظام ثلاث سنوات".

 الشروط المطلوبة للالتحاق بمدارس الكهرباء

أبرز الشروط المطلوبة للالتحاق بمدارس الكهرباء للعام الدراسي 2023-2024: 

وحددت الشركة الشروط الآتية للفصول المشتركة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالتدريب كالآتي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية "عامة او  أزهرية" إنجليزي من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة- الجيزة- القليوبية"، للعام الدراسي 2022- 2023 للذكور فقط.

- ألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2023 على 18 سنة.

خطوات التقديم 

- يتم التقديم إلكترونـيًّا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة من 13/8/2023 إلى 17 أغسطس من نفس الشهر، ولن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد على أن يتم إرفاق صورة "بي دي إف" من المستندات التالية "صورة شهادة الإعدادية- صورة شهادة الميلاد- صورة بطاقة ولي الأمر".

- الحد الأدنى للقبول يكون طبقًا للمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبرى.
- يتم عقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية وكشف طبي للطلبة المؤهلين للقبول.

- يتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم كما سيتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها كل مدرسة؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.

- الشركة غير مسؤولة عن تعيين الخريجين.

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