الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

بين منجم أبطال وصفقة حائرة، مدرسة الموهوبين في مهب الريح بسبب الشباب والرياضة

مدرسة الموهوبين رياضيا،
مدرسة الموهوبين رياضيا، فيتو

مدرسة الموهوبين، نالت مدرسة الموهوبين رياضيا شهرة واسعة في مصر على مدار العقود الماضي، بعدما تم إنشاؤها في تسعينيات القرن الماضي، وكان الهدف منها هو توفير المناخ الصحي للرياضي في مختلف اللعبات، لتسهم في إفراز العديد من النجوم كان أبرزهم أحمد حسام ميدو وحسني عبدربه، وأبطال عالم في ألعاب مختلفة، إلى أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة تحويلها إلى مدرسة دولية.

 

انتقادات بسبب صفقة مدرسة الموهوبين

ونال مسئولو وزارة الشباب والرياضة انتقادات عنيفة بسبب تحويل مدرسة الموهوبين إلى مدرسة دولية وتأجيرها إلى إحدى الشركات بمقابل زهيد يبلغ 8 ملايين جنيه لا يتناسب إطلاقا مع مساحة وطبيعة المكان، خاصة أن إيجار محل في أحد المولات يتجاوز الـ2 و3 ملايين في السنة، وهو ما أثار التساؤلات حول تأجير مدرسة كاملة في مكان متميز بالقاهرة داخل استاد القاهرة الدولي بمقابل زهيد.

 

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الأغرب في الموضوع أنه رغم إعلان الوزارة تحويل مدرسة الموهوبين إلى مدرسة دولية منذ بداية العام 2022 الماضي، إلا أنه لم يحدث أي تغيير حتى الآن رغم مرور أكثر من عام ونصف، لتصبح في مهب الريح وتزداد الانتقادات، حيث سخر البعض من الأمر بأن الوزارة لم تتركها مدرسة موهوبين ولم تحولها مدرسة دولية، ليتحول إلى مبنى خاوي.

 

 واكتفى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعقد جلسة قبل أيام مع الشركة المسئولة لاستعراض الخطة الإنشائية المقدمة من الشركة، والخطة الزمنية لتنفيذها، واستعراض كافة التفاصيل الخاصة بعملية التطوير.

وزير الشباب والرياضة يبحث خطة تطوير مدرسة الموهوبين، فيتو 

وزارة الشباب والرياضة تؤجر مدرسة الموهوبين 

وقررت وزارة الشباب والرياضة طرح مدرسة الموهوبين في مزايدة بين الشركات لتأجيرها 25 عاما، وتضاربت الأقوال حول السعر الزهيد الذي رسي على إحدى الشركات مجهولة الهوية مقابل 8 ملايين جنيه لمدة 25 عاما تزيد 10 % كل عام.

 

وأثارت الصفقة العديد من علامات الاستفهام سواء فيما يتعلق بقيمة الصفقة أو الهدف من ورائها في ظل الأهداف التي من خلالها تم بناء تلك المدرسة.

 

الأغرب أن وزارة الشباب والرياضة أنفقت قبلها أكثر من 50 مليون جنيه على تجديدات المدرسة خلال الفترة الأخيرة من بينها تجهيز 75 غرفة فندقية على أعلى مستوى لم يتم استخدامها وكذلك وجود قاعة مؤتمرات تفوق أي قاعة مؤتمرات أخرى.

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