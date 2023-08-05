الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

إطلاق مبادرة افهمني لتعليم لغة الإشارة للعاملين بوحدات حماية الطفل بالأقصر

المركز الإرشاد للصم
المركز الإرشاد للصم

قالت نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر: إن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وعضو اللجنة العامة لحماية الطفل أطلق مبادرة "افهمني" وذلك من خلال إعداد ورشة عمل لتعليم مبادئ لغة الإشارة لجميع العاملين بوحدات حماية الطفل بالوحدات العامة والفرعية، تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.


وأضافت نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، أنه تم تدريب أعضاء الوحدات الفرعية  بمراكز البياضية والطود والزينية وكذا مدينة الأقصر وجاري التنسيق للمرحلة الثانية لباقي أعضاء الوحدات لمراكز إسنا وأرمنت القرنة.

 

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وأكدت  مدير الوحدة العامة أن الورشة كانت على قدر عالٍ من التنظيم فقد مكنت الورشة العاملين بوحدات حماية الطفل من التعامل مع أصحاب البلاغات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع وإدماجهم بالمجتمع، كما وجهت الشكر للدكتور صبري، حيث أهدى الوحدة العامة بنرات بمبادئ لغة الإشارة للاستعانة بها بوحدات الحماية مع الأطفال من هذه الفئة. 

كما قام بإعداد وتنظيم الورشة نخبة من معلمي لغة  الإشارة وهم ليلى سيد عبدالراضي، وإيمان عبد الواجد أحمد، تحت إشراف الأستاذ سيد نوبي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومشرف المركز الإشاري.

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