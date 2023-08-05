حبس عنصر إجرامى يدير بؤرة لتجارة الحشيش والهيروين في كوم إمبو
قررت النيابة العامة، حبس عنصر إجرامى شديد الخطورة في كوم إمبو 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تمكن من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة في كوم إمبو بحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بتضرر عدد من أهالي إحدى قرى مركز كوم أمبو بأسوان من أحد العناصر الإجرامية لاتخاذه من منزلة وكرًا للترويج للمواد المخدرة.
وأكدت التحريات صحة تلك الواقعة عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "مخدرات، سلاح نارى، ضرب " – مقيم بذات القرية وبحوزته (٢ بندقية آلية - ٨ خزائن سلاح آلى - بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات – 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 20 كيلو جرام من مخدر البانجو - كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو).
وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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