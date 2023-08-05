الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على شاب سحل فتاة عاتبته على معاكستها في المرج

قوات الشرطة , فيتو
قوات الشرطة , فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب لقيامه بسحل فتاة والتعدي عليها لمعاتب المتهم على معاكستها في الشارع بالمرج.

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رصدت المتابعة الأمنية تداول واقعة بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" - مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما وذلك حال معاتبة نجلتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثًا إصابتها المنوه عنها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية النيابة العامة شرطة المرج قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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