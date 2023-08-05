الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

أفشة يتفوق، إحصائيات لاعبي وسط الأهلي في الموسم الحالي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

حقق النادي الأهلي في الموسم الحالي 5 ألقاب آخرها لقب الدوري وما زال يتبقى أمام المارد الأحمر فرصة التتويج بلقب آخر وهو كأس مصر حيث يتواجد الفريق في نصف النهائي وينتظره مواجهة أمام نادي إنبي. 

 

ونعرض لكم في التقرير التالي إحصائيات لاعبي خط وسط الأهلي خلال الموسم من حيث إحراز الأهداف والصناعة: 

 

إحصائيات لاعبي وسط الأهلي 

  • محمد مجدي أفشة أحرز 3 أهداف وصنع 6 ليساهم بـ 9 أهداف خلال الموسم.
  • عمرو السولية أحرز 4 أهداف وصنع 3 ليساهم بـ 7 أهداف رغم قلة مشاركاته طوال الموسم.
  • حمدي فتحي أحرز هدف وحيد وصنع 3 ليساهم بـ 4 أهداف ورحل عن الفريق في نهاية الموسم.
  • أليو ديانج أحرز المالي هدفين وصنع مثلهم في بطولة الدوري ولم يساهم في أي بطولة أخرى.
  • مروان عطية لم يحرز أي هدف رفقة المارد الأحمر خلال الموسم ولم يصنع.
  • أحمد القندوسي احرز هدف وصنع اتنين ليساهم بثلاث أهداف رفقة المارد الأحمر.
  • محمد فخري لم يساهم بأي أهداف خلال الموسم رفقة المارد الأحمر.
  • أحمد نبيل كوكا صنع هدف وحيد خلال مشاركته رفقة النادي الأهلي خلال الموسم.

 

لمتابعة إحصائيات هجوم الأهلي خلال الموسم الحالي 

 

 

كولر يطير إلى سويسرا

ومن ناحية أخرى يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

 

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ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع، حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

 

موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

 

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. 

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