الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

منة شلبي: ميرفت أمين أمي التانية

منة شلبي مع ميرفت
منة شلبي مع ميرفت أمين، فيتو

منة شلبي، نشرت الفنانة منة شلبي صورة لها برفقة الفنانة ميرفت أمين عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

 

وعلقت منة شلبي قائلة: نجمة كبيرة أوي أوي أوي وأسطورة في كل حاجة، جميلة الجميلات بحبها بشكل مش طبيعي أمي التانية وست الهوانم".

 

عيد ميلاد منة شلبي

واحتفلت الفنانة منة شلبي مؤخرًا بعيد ميلادها الـ41، وحرص عدد كبير من جمهورها على تقديم التهنئة لها.

 

يذكر أن منة شلبي ابنة الفنانة زيزي مصطفى قدمت خلال مشوارها الفني حتى الآن 38 فيلمًا و17 عملًا تليفزيونيًّا، اشتهرت بجرأتها منذ نعومة أظفارها وظلت معها تلك الصفة في جميع أعمالها الفنية سواء بالسينما أو التليفزيون وحتى أثناء تصريحاتها وحواراتها الصحفية.. وبجانب جرأتها لقبها البعض بـ“الدراما كوين” نظرًا لعدم خلو أعمالها من البكاء والأداء الدرامي حتى فى الأعمال الكوميدية.

 

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عرفها الجمهور للمرة الأولى بفيلم الساحر مع الفنان محمود عبد العزيز، ثم قدمت سيلا من الأعمال الهامة فى أوائل الألفينيات ولعل أبرزها؛ أحلى الأوقات، بحب السيما، الحياة منتهى اللذة، بنات وسط البلد، ويجا، فى محطة مصر، آسف على الإزعاج، كدة رضا، عن العشق والهوى، أنت عمري وغيرها الكثير.

 

شخصيات صنعت اسمها

أما عن الشخصيات التي جسدتها منة شلبي وساهمت بشكل كبير فى نجوميتها نجد فيلم “هي  فوضى” مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين الذي يعتبر علامة فارقة فى مسيرتها الفنية، وجسدت به شخصية فتاة تسمى “نور” يحبها الأمنجي “حاتم”، والذي جسد دوره الفنان الراحل خالد صالح، والذي كان عاشقا لـ نور ولكنها كانت ترفض الارتباط بها فقرر أن يغتصبها مما أشعل الحرك الجماهيري عليه وجعل أبناء منطقتها يقتله أمام القسم، كما من العلامات الفارقة أيضا حين سافرت  منة شلبي لمهرجان بفضل المخرج الكبير يسري نصر الله الذي اختارها كبطلة فى فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

 

كما عملت منة شلبي مع المخرجة هالة خليل وقدمت أجمل أدوارها فى فيلم أحلى الأوقات، حيث جسدت شخصية “ضحى” وهي الفتاة التى تحمل في روحها الكثير من الأحلام وتظن فى نفسها ما ليس فيها، إذ تشعر طوال مشاهد الفيلم أنها تُراقب وأن العدسات تحوم من حولها يمينا ويسارا وكأنها نجمة سينمائية، وتظن فى نفسها أن لديها مهارات تمثيلية جبارة كالفنانة سعاد حسني.. إلا أن هذا كله لا وجود له، حين تُسمح لها الفرصة فى إجراء اختبار تمثيلي تجد نفسها “فاشلة” تماما وتجد أن ما تشعر به بشأن مراقبة الناس لها وتتبع الكاميرات نحوها أمرًا فى خيالاتها فقط فهى فتاة تعيش وتمضي دون أن يشعر بها أحدًا وحتى خطيبها فى الفيلم والذي جسد دوره الفنان أمير كرارة.

 

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منة شلبي الفنانة منة شلبي الفنانة ميرفت امين الفن اخبار الفن

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