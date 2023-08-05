الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

نسرين طافش تستمتع بعطلتها: الصيف يعني الأوقات السعيدة

نسرين طافش، فيتو
نسرين طافش، فيتو

نسرين طافش، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية أمام حمام السباحة.

وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة: الصيف يعني الأوقات السعيدة وأشعة الشمس السعيدة".

 

ومؤخرا فاجأت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بإعلان انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، مؤكدة أن الانفصال تم بشكل رسمي، مطالبة من الجميع احترام خصوصياتها.

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وكتبت نسرين طافش، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، جاء فيه: لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش، شاركت في المسلسل السوري جوقة عزيزة، ودارت الأحداث حول عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقبت بملكة المسرح.

وشارك في بطولته سلوم حداد، خالد القيش، هبة نور، كرم الشعراني، وائل زيدان، نورا رحال، أيمن رضا، وفاء موصلي، وآخرين من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق.

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