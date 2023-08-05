الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تسير 10 قوافل دعوية الجمعة القادمة للمحافظات

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاقها عشر قوافل دعوية، الجمعة القادم، تشمل أداء  خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وذلك على النحو التالي:

 

موضوع خطبة الجمعة القادمة

ويؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان “اسم الله الولي”. 

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

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وتعقد وزارة الأوقاف يوم الاثنين القادم 7 أغسطس 2023م مقرأة كبار القراء المرتلة برواية حفص عن عاصم لأول مرة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.

 

ويشارك في المقرأة أعلام القراء برئاسة فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ إبراهيم راشد، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ محمود محمد الصعيدى، والقارئ الشيخ حسن الدشناوي وإشراف فني للشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وستبدأ القراءة من أول سورة الطور.

 

وأصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، الإصدار الستين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، وهو كتاب: " في رحاب أسماء الله الحسنى " من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وهذا الكتاب يقدم عرضًا ميسرًا لأسماء الله الحسنى وبيان معانيها، قصد التماس بركتها، وذكره سبحانه وتعالى بها، والعمل بما يتضمنه كل اسم منها، من منطلق قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إلَّا واحِدًا، مَن أحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ "، ويبين أن الإيمان بأسماء الله الحسنى جزء لا يتجزأ من إيماننا بالله (عز وجل)، فمعرفة الله تقتضي معرفة أسمائه الحسنى وفهم معانيها، يقول (عز وجل): " وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا"، ويقول سبحانه وتعالى: " فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "، ويقول سبحانه وتعالى: " فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  "، ويقول (عز وجل): " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ".

 

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النشاط الصيفي للطفل خطبة الجمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف

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