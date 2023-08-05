أسعار المعدن الأصفر في الإمارات العربية المتحدة

سعر الذهب فى الإمارات، استقرت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث تحتوي الإمارات العربية على تجارة رائجة في هذا المجال ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

سعر الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب الآن في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 241 درهما

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 220 درهما

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211 درهما

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 180 درهما

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1688 درهما.

الأسعار العالمية للذهب

ارتفعت أسعار الذهب، امس الجمعة، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ببعض الانتعاش للسبائك التي ما زالت تتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في ستة أسابيع.

وقالت وزارة العمل في تقرير الوظائف الذي يحظى بمراقبة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت 187 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة قدرها 200 ألف وظيفة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1940.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:52 بتوقيت غرينتش.

ولكن سعر المعدن الأصفر انخفض 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

العقود الاميركية الاجلة للذهب



وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4 بالمئة عند 1976.10 دولار.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض الدولار 0.5 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عائدات أذون الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.58 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 919.36 دولار.

ويتجه المعدنان لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1256.97 دولار للأونصة.

اسعار الذهب فى الامارات, فيتو