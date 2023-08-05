سعر جرام الذهب اليوم السبت 5-8-2023، المؤشر العالمى للذهب مباشر

سعر جرام الذهب اليوم السبت بالأسواق، تشهد أسعار الذهب الآن استقرارا طفيفا عالميا وذلك واضح جليا من حركة المؤشرات العالمية الصباحيه، هذا بالإضافة إلى أن السوق المحلي يشهد استقرارا بسعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق محليا ليصل سعر الجرام للشراء إلى 2457.25 جنيه، وتقدم فيتو آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المحلى من خلال موقع البورصة المصرية، بالإضافة إلى قرار اجتماع المركزي المصري وهناك حالة من الاستقرار في سعر الذهب فى الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب، حيث سيكون الذهب هو الملاذ الآمن والذي يندرج ضمن الأدوات الاستثمارية ومنها الدولار والعقارات والتداول في البورصة أيضا.

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الذهب، فيتو

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

جاءت أسعار الذهب اليوم بحركة التداولات للذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى 2457.25 جنيهًا، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــا.

المؤشر العالمى للذهب

يمكن القول إن الوقت الحالي يشهد مؤشر الذهب العالمي رسم قناة سعرية جديدة للذهب، وذلك بسبب زيادة سعر صرف الفائدة أواخر الشهر الماضي باجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وكان ذلك ناتج عن ترند صاعد طوال شهر يوليو بسبب نسبة الشكاوى المتزايدة فى الولايات المتحدة والذي أعطانا بنسبة كبيرة أن الشهر القادم سوف يتراوح سعر الذهب من 1930 إلى 1920 دولارا للأونصة الواحدة وإذا جاء الصعود سيكون تصحيحا إلى المستوى 1975 نقطة.

توقعات معدلات التضخم

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023 وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.