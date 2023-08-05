الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة أسقف جنوبي ألمانيا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نياحة (وفاة) الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا.

رسامة الأنبا ميشائيل

أسَّس الأنبا ميشائيل خلال جهد طويل قبل أسقفيته أول دير في ألمانيا بل وفي كل أوروبا، وهو دير الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، باهتمام قداسة البابا شنوده الثالث، الذي اتسع وضم رهبانًا، ثم اعترف به المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأقيمت فيه كلية إكليريكية.

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الأنبا ميشائيل من أبناء دير: دير البرموس، وادي النطرون، وله عدة

أسماء قبل الأسقفية، مثل أبونا الراهب القمص ميخائيل البرموسي، وأبونا الراهب القمص ميخائيل سانت أنتوني.

رسِمَ أسقفا بيد البطريرك:صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني 118

يوم رسامته بيد قداسة البابا تواضروس الثاني رسم مجموعة من الأساقفة آخرين، هم: نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا - نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلوس، الأسقف العام، اليونان - نيافة الحبر الجليل الأنبا لوقا، الأسقف العام، كنائس جنوب فرنسا - نيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب، الأسقف العام، القاهرة، مصر - نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاري، الأسقف العام، جنوب شبرا، القاهرة، مصر - نيافة الحبر الجليل الأنبا أبانوب أسقف عام المقطم، القاهرة، مصر - نيافة الحبر الجليل الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنوده رئيس المتوحدين، سوهاج، مصر.