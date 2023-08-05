الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

حلقات خاصة عن مهرجان جرش في برنامج "It's Showtime"

جانب من اللقاءات،
جانب من اللقاءات، فيتو

مهرجان جرش، يعرض برنامج "It's Showtime"  على قناة " CBC" تغطية خاصة لفعاليات المهرجان الأردني العريق في دورته رقم ٣٧، والتي اختارت مصر ضيف شرف للدورة، في تقليد يُطبق للمرة الأولى بتاريخ المهرجان.

تستعرض حلقات "It's Showtime" ردود أفعال الجمهور الأردني حول الفن المصري، وينقل رسالة حب من الأردن لمصر.

 

أبرز الحفلات الغنائية

تستمر التغطية المميزة بعرض جوانب من كواليس أهم الحفلات الغنائية للمهرجان، ولقاءات مع أبرز النجوم العرب المشاركين بالدورة، وعلى رأسهم مروة ناجي وغالية بنعلي وعمر عبد اللات ونداء شرارة وبتول بني، وأفراد فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

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كما يعرض البرنامج أحاديث خاصة مع المكرمين في دورة هذا العام وأبرزهم الإعلامية منى الشاذلي والمنتج الكبير محسن جابر والفنان سامح الصريطي، بعد اختيار المهرجان تكريمهم لمشوارهم الممتد من العطاء في مجالات الموسيقى والتمثيل والإعلام.

 

تاريخ مدينة جرش


هذا ويعرض البرنامج تقارير خاصة تسرد تاريخ مدينة جرش التراثية، ومحطات مهمة في تاريخ مهرجانها الشهير، بالإشارة لموقعه المميز بين مهرجانات عربية أخرى.

تبث الحلقة الأولى للتغطيات مساء يوم الثلاثاء ٨ أغسطس الجاري.

 

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