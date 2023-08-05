سر عدم ظهور هاني أبو ريدة في البطولة العربية

أثار عدم ظهور هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، في فعاليات البطولة العربية المقامة في السعودية، العديد من التساؤلات.

ولم يظهر هاني أبو ريدة في أي مباراة في البطولة العربية حتى الان رغم انتهاء دور المجموعات وبداية اليوم دور الـ 8 في البطولة.

ورغم أن هاني أبو ريدة هو نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وعلى علاقة قوية بمسئولي كرة القدم في السعودية، إلا أن أبو ريدة لم يتواجد في فعاليات البطولة حتى الآن.

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وأثار عدم تواجد هاني أبو ريدة لغزا كبير والعديد من التساؤلات لعدم تواجده في البطولة العربية خاصة أن الزمالك كان مشاركا في البطولة وودع البطولة من دور المجموعات.

ومن ناحية أخرى وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات الماضية إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد توديع البطولة العربية.

وتبدأ اليوم السبت الراحة التى منحها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للاعبين لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب ( 7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري ( بدون نقاط)