السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جولة ميدانية بمحطة كهرباء غرب أسيوط لتعزيز علاقات العمل

محطة كهرباء غرب أسيوط،
محطة كهرباء غرب أسيوط، فيتو

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة ميدانية موسعة شملت محطة كهرباء غرب أسيوط، والتي يعمل بها أكثر من 250 عاملا وفنيا ومهندسا.

 

يأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية التي يتم تنظيمها بهدف تقديم الدعم والمساعدة وفتح آفاق للتعاون بما يخدم قضايا وملفات العمال وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، والتي وجه بها وزير العمل حسن شحاتة مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة المنشآت وحقوق العمال بها، وكذلك واجباتهم من أجل تحقيق علاقة عمل متوازنة من شأنها الوصول إلى مزيد من الإنتاج،وكذلك الاطمئنان على سير العمل وتوفير بيئة خالية من المخاطر وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، في إطار الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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مديرية العمل بمحافظة أسيوط

وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل أسيوط في تقريره للوزارة، أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بمتابعة المستجدات داخل المنشآت والتأكيد على مراجعة خطط الطوارئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية أولًا بأول تفاديًا لوقوع أي أضرار أو أخطار محتملة داخل بيئة العمل، وذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالى والتشغيل، ومكاتب السلامة والصحة المهنية المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وفي ذات السياق أكد مدير المديرية على ضرورة الإلتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل مع اتخاذ أعلى التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل، وكذا الحفاظ على العاملين، ومن ثم الحفاظ على المنشآت العاملين بها، كما تم التأكد من وجود تقرير الحماية المدنية داخل المنشآت، جاء ذلك بمشاركة المهندس خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومفتشي السلامة والصحة المهنية.

وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل،  عقدت اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة،مع وفد مؤسسة "فولبرايت" برئاسة الدكتورة ماجي نصيف، لبحث سبل كيفية الاستفادة من المنح المقدمة من المؤسسة  للخريجين من الجنسين فى عدد من المجالات منها إعداد القادة، والتأهيل لسوق العمل، وملف تدريب وتأهيل  الاشخاص ذوى الإعاقة، والتدريب على البرامج الحياتية والمهارات  التى تساعد الشباب من الجنسين في الحصول على فرص عمل لائقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم أفضل البرامج والمنح التدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

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محافظة اسيوط أسيوط محطة كهرباء غرب اسيوط وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاته رؤية مصر 2030

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